المنتخب النسوي يتأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس العرب للسيدات

فاز المنتخب الوطني النسوي أمسية اليوم السبت بنتيجة 4-1 أمام نظيره الفلسطيني في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب للسيدات التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.

وعرفت هذه المباراة تألق لاعبة المنتخب الوطني بن عيشوش رحيمة التي سجلت ثلاثية كاملة في الدقائق 24، 58، 86، بالإضافة إلى اللاعبة بوهني نعيمة التي سجلت الهدف الرابع في الدقيقة الـ80، فيما سجل المنتخب الفلسطيني الهدف الوحيد عن طريق اللاعبة لانا عبد ربه في الدقيقة الـ57.

وبهذا الفوز تمكن المنتخب الوطني النسوي من قطع تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للسيدات.

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