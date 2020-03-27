المنتخب النسوي يخسر مركزا في آخر تصنيف للفيفا

تراجع المنتخب الوطني النسوي، بمركز واحد، في ترتيب الفيفا، حسب تصنيفها الأخير الذي كشفت عنه اليوم الجمعة، والخاص بشهر مارس الجاري.

وحسب الموقع الرسمي للفيفا، تراجع المنتخب الوطني النسوي، من المركز الـ84، إلى المركز الـ85 عالميا.

وعلى المستوى الإفريقي، أيضا خسرت نساء الخضر، مركزا آخر، يتراجعهن من المركز الـ9 إفريقيا، إلى المركز الـ10.

وعادة الصدارة العالمية حسب هذا التصنيف الأخير للمنتخب النسوي الأمريكي، متبوعا بكل من منتخبي ألمانيا وفرنسا.

وحافظت المنتخب النسوي النيجيري على صدارته إفريقيا، وفاز بمركز جديد في التصنيف العالمي، أين بلغ المركز الـ38 عالميا.