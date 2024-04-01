المنتخب النسوي يدخل تربصا تحضيريا بتونس تحضيرا لـ”الكان”

دخل المنتخب الوطني النسوي، أمس الأحد، في تربص تحضيري تحسبا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، فإن سيدات الخضر وصلن أمسية الأحد إلى الأراضي التونسية، بتعداد يضم ستة لاعبات على أن يلتحق باقي الوفد اليوم الإثنين، للإنطلاق في التحضير لنهائيات “الكان”.

وأكد بيان الفاف، أن وفد المنتخب النسوي، ترأسته رفيقة القلاتي، عضو المكتب الفيدرالي ورئيسة لجنة كرة القدم النسوية.

وأوضح بيان الفاف، أن تربص المنتخب النسوي، ستتخلله مواجهتين وديتين أمام نظيرتهن التونسيات، يومي الخميس والأحد.