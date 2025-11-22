المنتخب النسوي يدخل في تربص مكثّف بسيدي موسى استعدادًا لكأس إفريقيا 2026

شرع المنتخب الوطني النسوي في التحضير الجاد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2026، من خلال إقامة تربص مغلق بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

في الفترة الممتدة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر .

ويأتي هذا التجمع في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الطاقم الفني، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواعيد القارية.

وخلال هذا التربص، ستخوض اللاعبات مباراتين وديتين مهمتين أمام منتخب كينيا. وذلك بهدف تجريب الخطط التكتيكية، ومعاينة أداء اللاعبات في أجواء تنافسية قريبة من نسق المباريات الرسمية.

المباراة الأولى: 26 نوفمبر على الساعة 17:00. المباراة الثانية: 30 نوفمبر على الساعة 15:00 وستُجرى المواجهتان بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.