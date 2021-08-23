المنتخب النسوي يواجه نظيره الأردني في إطار البطولة العربية للمنتخبات

برمجت مدربة المنتخب النسوي راضية فرتول أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني للسيدات بالقاهرة استعدادا لخوض غمار بطولة الأمم العربية ابتداء من يوم غد الثلاثاء 24 أوت و إلى غاية 06 من شهر سبتمبر.

فخلال الحصة التي جرت بملعب الفندق الذي يقيم فيه الوفد الجزائري ” جويل سبورت ” ركز الطاقم الفني على جانب الاسترجاع و استرخاء اللاعبات بمشاركة جميع العناصر الوطنية بما فيهن اللاعبات اللواتي عانين من الإصابة حيث تم اندماجهن تدريجيا في المجموعة.

بعدها توجه المنتخب لقاعة العلاج للقيام بتمارين العلاج بالتبريد. فيما يخص اليوم الثاني، سيجري المنتخب الوطني حصة تدريبية خلال الفترة المسائية بملعب الدفاع الجوي الفرعي 3 .

جدير بالذكر أن الطبعة الثالثة لكأس العرب ستعرف مشاركة سبعة منتخبات أين ستنافس الجزائر في المجموعة الثانية إلى جانب الأردن و فلسطين. فيما تضم المجموعة الأولى كل من البلد المضيف مصر و تونس و السودان و لبنان.

سيدات الجزائر تستهلن المنافسة العربية بمواجهة منتخب الأردن يوم الأربعاء القادم 25 أوت على الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ( 20:00 بتوقيت الجزائر) بملعب الشرطة .