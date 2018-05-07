المنتخب الوطني أقل من 20 سنة في إمتحان حقيقي أمام غانا

سيخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اختبارا حقيقيا، أمام نظيره الغاني، الجمعة المقبل، لحساب تصفيات كان 2019، المقررة بالنيجر.

وكشف الموقع الرسمي لـ”لفاف”، عن تواصل تحضيرات الخضر، لهذه المواجهة، بالمركز التقني لسيدي موسى، بنفس التشكيلة التي واجهت منتخب تونس.

وتم تدعيم تشكيلة الخضر، بأربعة لاعبين مغتربين، عويشر وسيم، أوسفان مالك، (رديف أولمبيك مرسيليا)، عمارة عبد المالك (هافر)، وبوطريف إدير (ستاندر دولياج).

وسجلت هذه التشكيلة، غياب لاعب رديف إنتر ميلان الإيطالي، بلخير، لعدم حصوله على تسريح من فريقه إنتر، لحضور هذا التربص.

ويعزم أشبال المدربين سليم سبع، وحسين آشيو، على الفوز بهذه المباراة، المقررة هذا الجمعة، بملعب “05 جويلية”، لضمان مشاركة في كان 2019.