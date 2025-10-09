المنتخب الوطني أمام تحدي “90 دقيقة” لبلوغ كأس العالم 2026

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الخميس، مباراة جد مهمة، وحاسمة، في مواجهة منتخب الصومال، والتي من شأنها أن تحسم تأهل الخضر لكأس العالم 2026.

وتحمل هذه المباراة حلم كل الجمهور الرياضي الجزائري، والمتمثل في ضمان مشاركة الخضر، للمرة الخامسة في كأس العالم، بعد سنوات 1982، 1986، 2010، و2014.

وسيكون المنتخب الوطني مطالبا بضمان الفوز في هذه المواجهة، من أجل ضمان تأهله بصفة مباشرة ورسمية لكأس العالم، كون الخضر يتصدرون مجموعتهم السابعة بـ19، وبفارق أبرعة نقاط عن ملاحقيهم أوغندا، والمموزمبيق

ويعول الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، على جاهزية، وعزيمة لاعبيه، لضمان الفوز بهذه المباراة، وبلوغ هدفهم في التأهل لنهائيات كأس العالم.

كما يصر رفقاء القائد رياض محرز، من جهتهم، على تقديم أفضل ما لديهم ضد الصومال، لتحقيق حلمهم، في بلوغ المونديال.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الصومالي، مقررة أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الخامسة، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.