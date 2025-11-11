المنتخب الوطني أ’ يجري أول حصة تدريبية بالقاهرة تحضيرًا لودية مصر

أجرى المنتخب الوطني الجزائري أ’، أمسية اليوم الثلاثاء، أول حصة تدريبية بالعاصمة المصرية القاهرة، استعدادًا للمباراة الودية الأولى أمام المنتخب المصري.

المقررة هذا الجمعة 13 نوفمبر على ملعب السلام.

وجرت الحصة في أجواء حماسية وسط حضور جميع العناصر، حيث ركّز الطاقم الفني على الجوانب البدنية والاسترجاعية بعد رحلة التنقل. مع تطبيق بعض التعليمات التكتيكية الخفيفة تمهيدًا للدخول في العمل الجدي ابتداءً من الغد.

وكان المنتخب الوطني الرديف قد حلّ بمصر أمس الاثنين، تحضيرًا للمواجهتين الوديتين أمام الفراعنة يومي 13 و17 نوفمبر، في إطار استعداداته لـ كأس العرب فيفا 2025.