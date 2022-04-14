المنتخب الوطني الأولمبي يشارك في بطولة “موريس ريفيلو”

يشارك المنتخب الوطني الأولمبي، في الطبعة المقبلة من بطولة موريس ريفيلو لسنة 2022، والتي تجرى بفرنسا، بمساركة 12 منتخبا.

وأعلنت منظمو هذه البطولة، عبر صفحتهم الرسمية، عن ترسيم مشاركة المنخب الوطني الأولمبي، في هذه الطبعة من البطولة.

كما وضعت القرعة المنتخب الوطني الأولمبي، في المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من اليابان، كولومبيا، وجزر القمر.

وسيفتتح المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في هذه البطولة، بمواجهة منخب اليبان، يوم 31 ماي المقبل، بملعب “بارسيميان”.

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