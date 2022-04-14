المنتخب الوطني الأولمبي يشارك في بطولة “موريس ريفيلو”
بقلم كريم تيغرمت
يشارك المنتخب الوطني الأولمبي، في الطبعة المقبلة من بطولة موريس ريفيلو لسنة 2022، والتي تجرى بفرنسا، بمساركة 12 منتخبا.
وأعلنت منظمو هذه البطولة، عبر صفحتهم الرسمية، عن ترسيم مشاركة المنخب الوطني الأولمبي، في هذه الطبعة من البطولة.
كما وضعت القرعة المنتخب الوطني الأولمبي، في المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من اليابان، كولومبيا، وجزر القمر.
وسيفتتح المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في هذه البطولة، بمواجهة منخب اليبان، يوم 31 ماي المقبل، بملعب “بارسيميان”.
𝐸𝑡 𝑣𝑜𝑖𝑐𝑖 𝑙𝑎 5⃣𝑒 𝑒́𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒…#TMR2022 pic.twitter.com/IH0PXFuDx7
— Tournoi Maurice Revello (@TournoiMRevello) April 14, 2022
طالع أيضا:
رابط دائم : https://nhar.tv/mEq31