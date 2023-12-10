المنتخب الوطني الأولمبي يواجه منتخب فلسطين وديا

سيخوض المنتخب الوطني الأولمبي، مباراة ودية تحضيرية، بالجزائر، في مواجهة منتخب فلسطنين.

وأكد مسؤول قطاع الرياضة في فلسطين، طيب الرجوب، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، عن برمجة مباراة ودية تحضيرية لمنتخب بلده، في مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي.

كما أضاف الرجوب، بأنه منتخب بلده، سيخوض أيضا لقائين أمام أندية جزائرية، تحضيرا منهم لبطولة أمم آسيا.

يذكر أن المنتخب الفلسطيني، منتظر هذا الثلاثاء، بالجزائر، لخوض معسكر تحضيري بمدينة عنابة، تحضيرا لبطولة أمم آسيا.