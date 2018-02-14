المنتخب الوطني الأولمبي يواجه وديا مُنتخب فلسطين في 27 فيفري

يواجه المنتخب الوطني الأولمبي نظيره الفلسطيني وديا يوم 27 فيفري المُقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة.

وسيدخل أشبال المُدرب بوعلام شارف في تربص مُغلق بداية من 24 فيفري إلى غاية 28 من نفس الشهر.

وكشف موقع الفاف الرسمي الذي نشر الخبر اليوم أن مكان إجراء تربص زملاء لاعب نادي بارادو “الملالي” لم يُحدد بعد.

وأضاف نفس المصدر أن المُدرب بوعلام شارف لم يستقر بعد على قائمة التربص التحضيري الخاص بودية فلسطين.

وبترسيم المواجهة سيكون من المؤكد أن الأجواء ستكون كبيرة يوم 27 فيفري في نُسخة طبق الأصل لموقعة المُنتخبين سنة 2016.