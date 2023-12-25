المنتخب الوطني العسكري يتوج بذهبية البطولة العربية لكرة الطائرة

توج المنتخب الوطني العسكري لكرة الطائرة رجال، بالميداالية الذهبية، للبطولة العربية العسكرية الثالثة، للاتحاد العربي للرياضات العسكرية، والتي أجريت بالسعودية.

وحسب (و.أ.ج)، تمكن المنتخب الوطني العسكري لكرة الطائرة، من الفوز بكل مبارياته في هذه البطولة، قبل احرازه الميدالية الذهبية.

وحسب ذات المصدر، ثمن بيان لوزارة الدفاع الوطني، هذه النتيجة الممتازة المحققة، والتي تضاف إلى الانجازات المحققة في السنوات الماضية من طرف المنتخبات الوطنية العسكرية لمختلف الرياضيات.

يذكر أن المنتخب الوطني العسكري لكرة الطائرة، سجل عودته أمس الأحد، إلى أرض الوطن، بعد اختتامه مشاركته في هذه البطولة العسكرية التي دامت من 17 إلى 24 ديسمبر الجاري.