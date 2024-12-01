المنتخب الوطني العسكري يعود إلى أرض الوطن

حل الوفد الرياضي العسكري بأرض الوطن، اليوم الأحد، قادما من العاصمة النيجيرية أبوجا نحو القاعدة الجوية العسكرية ببوفاريك.

وكان في استقبال وفد المنتخب الرياضي العسكري كل من وزير الرياضة وليد صادي و اللواء حسنات بلقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

هذا بعد المشاركة في الطبعة الثانية للألعاب الإفريقية العسكرية لمنظمة الرياضة العسركية في إفريقيا التي جرت وقائعها بمدينة أبوجا بنيجيريا في الفترة من 18 إلى 30 نوفمبر 2024 حيث عرفت مشاركة 118 رياضيا في 10 تخصصات رياضية.

وشهدت الألعاب الإفريقية العسكرية، التي تنافس فيها 22 منتخبا إفريقيا عسكريا في مختلف المنافسات والتخصصات الرياضية ودامت فعالياتها 12 يوما، تحقيق النخب الرياضية العسكرية الجزائرية 96 ميدالية منها 53 ذهبية، 22 فضية و21 برونزية لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد البلد المضيف.