المنتخب الوطني المحلي يتعرّف على منافسيه في كأس العرب

تعرف المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، اليوم الأحد، على المنتخبات المنافسة في مسابقة كأس العرب التي ستجري بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمرة الثانية تواليا.

وسحبت القرعة بالعاصمة القطرية الدوحة، التي تواجد فيها المنتخب المحلي في الصف الأول بصفته حامل لقب النسخة الماضية.

كما عرفت تواجد عدد كبير من النجوم الكروية العربية أبرزهم الأسطورة الجزائرية رابح ماجر.

و سيلعب “محليو الخضر” في المجموعة الرابعة أين سيواجهون كل من منتخب العراق والمتأهل من مباراة البحرين و جيبوتي و المتأهل بين منتخبي لبنان و السودان.

وجاءت نتائج عملية قرعة كأس العرب 2025 بقطر كالتالي:

- المجموعة الأولى: قطر – تونس – المتأهل من مباراة سوريا وجنوب السودان – المتأهل من مباراة فلسطين وليبيا

– المجموعة الثانية: المغرب – السعودية – المتأهل من مباراة عمان والصومال – المتأهل من مباراة اليمن وجزر القمر

– المجموعة الثالثة: مصر – الأردن – الإمارات – المتأهل من مباراة الكويت وموريتانيا

– المجموعة الرابعة: الجزائر – العراق – المتأهل من مباراة البحرين وجيبوتي – المتأهل من مباراة لبنان والسودان