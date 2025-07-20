المنتخب الوطني المحلي يشرع في التربص التحضيري بسيدي موسى

التحق لاعبو المنتخب الوطني المحلي، اليوم الأحد، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، للشروع في التربص التحضيري استعدادًا لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان 2025″، التي ستُقام في الفترة ما بين 2 و30 أوت المقبل بكل من كينيا، تنزانيا وأوغندا.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، عدد من الصور لالتحاق اللاعبين، الذين يعتبرون الأفضل في البطولة الوطنية حسب خيارات الناخب الوطني مجيد بوقرة.

وقد أسفرت قرعة النهائيات عن تواجد “الخضر” ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أوغندا، جنوب إفريقيا، غينيا، النيجر، بالإضافة إلى منتخب سيتأهل من مباريات السد.

وسيستهل “الماجيك” و لاعبيه مشوارهم في البطولة يوم 4 أوت بمواجهة منتخب أوغندا على ملعب “مانديلا ستاديوم” بالعاصمة كامبالا (الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر)، على أن يلاقي جنوب إفريقيا يوم الجمعة 8 أوت (15:00)، ثم غينيا يوم الجمعة 15 أوت (15:00)، ويختتم دور المجموعات بمواجهة النيجر يوم الإثنين 18 أوت على ملعب “نيايو ستاديوم” في نيروبي (18:00).

وكان المنتخب الجزائري قد ضمن تأهله إلى النهائيات بعد تجاوزه منتخب غامبيا في الدور التصفوي ذهابا وإيابا.