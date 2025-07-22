المنتخب الوطني المحلي يواصل التحضيرات لـ”الشان”

يواصل المنتخب الوطني الجزائري للمحليين استعداداته الجدية تحسبًا لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024.

المقررة في كل من أوغندا، تنزانيا وكينيا.بداية من 02 أوت لغاية 30 من الشهر نفسه.

و أجرت مساء اليوم الثلاثاء، كتيبة الناخب، مجيد بوقرة، ثالث حصة تدريبية له بمركز سيدي موسى. وسط أجواء مثالية وتركيز كبير من طرف اللاعبين.

وعرفت الحصة مشاركة كافة العناصر المدعوة، في ظل غياب الإصابات. وهو ما منح الطاقم الفني بقيادة المدرب مجيد بوقرة فرصة لتطبيق برامجه التدريبية بشكل كامل. سواء على المستوى البدني أو التكتيكي.

وارتكزت حصة اليوم على تعزيز الانسجام الجماعي بين اللاعبين. مع العمل على بعض الجوانب التنظيمية، خاصة ما تعلق بالخروج بالكرة والتمركز الدفاعي، وهي محاور ركز عليها الطاقم الفني تحضيرًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

كما يُسجل أن اللاعبين أظهروا روحًا قتالية عالية خلال التدريبات. تعكس الرغبة الكبيرة في ضمان مكانة ضمن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات “الشان”، وسط تنافس قوي بين العناصر الوطنية.

ويُنتظر أن تتواصل التحضيرات في الأيام القادمة بنفس الوتيرة. لرفع نسق المنافسة وتحسين الجاهزية، خاصة أن المنتخب يطمح للذهاب بعيدًا في هذه الدورة القارية وتمثيل الألوان الوطنية بأفضل طريقة ممكنة.