المنتخب الوطني المدرسي ينهزم في أولى مبارياته ضمن البطولة الإفريقية للمدارس بأكرا

استهل المنتخب الوطني المدرسي مشاركته في البطولة الإفريقية لكرة القدم للمدارس 2025، الجارية بالعاصمة الغانية أكرا، بهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة (2-0).

في مباراة لم يتمكن خلالها أشبال المدرب، محمد المهدي بن حديد، من فرض أسلوبهم أو الوصول إلى شباك المنافس.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني في افتتاح مشواره منتخب غانا، البلد المنظم، غير أن تعديلاً طرأ على برنامج المنافسة، أسفر عن مواجهة منتخب جنوب إفريقيا بدلًا من الغانيين.

وسيسعى الخضر إلى تدارك هذه البداية السلبية عندما يواجهون، يوم غد الخميس، منتخب أوغندا في ثاني مبارياتهم بالدورة.

وذلك بداية من الساعة 11:00 صباحًا، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لـ”الخضر”، إن هم أرادوا الحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور المقبل.