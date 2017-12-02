المنتخب الوطني النسوي أقل من 17 سنة ينهزم برباعية أمام الكاميرون

مُني المُنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، بهزيمة قاسية ضد نظيره الكاميروني برباعية كاملة دون رد في تصفيات مونديال 2018.

في اللقاء الذي احتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين، أمس الجمعة وحضره وزير الشباب و الرياضة ولد علي و رئيس الفاف خير الدين زطشي.

وظهر جليا نُقص المنافسة بالنسبة للاعبات الخضر ،خاصة وأن البطولة الوطنية إناث لأقل من 17 سنة لم تنطلق هذا الموسم بعد.

وأكدت المُدربة نعيمة لعوادي، أن لاعبات المنتخب الوطني قدمنا كُل شيء، وسيُلعب لقاء العودة يوم 16 ديسمبر المُقبل بياوندي الكاميرونية.