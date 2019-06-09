المنتخب الوطني النسوي في تربص تحضيري إستعدادا لمواجهة نيجيريا

سيدخل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، في تربص تحضيري، بمركز “تيكجدا”، تحضيرا لمواجه منتخب نيجيريا لحساب تصفيات أولمبياد طوكيو 2020.

ووجه الناخب الوطني للمنتخب النسوي، بوتينا كمال، الدعوة لـ27 لاعبة، للمشاركة في هذا التربص المقرر في تافترة ما بين 7 إلى 20 جوان الجاري.

ويدخل هذا التربص ضمن التحضيرات الجارية لمواجهتي نيجيريا، ضمن الدور الثاني من تصفيات الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.

وستواجه سيدات الخضر، المنتخب النيجيري، يوم الـ27 جوان الجاري بالجزائر، لحساب مباراة الذهاب، على أن تلعب مباراة العودة شهر سبتمبر المقبل.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، عن القائمة المعنية بهذا التربص، والتي ضمت كل من: