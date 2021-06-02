المنتخب الوطني النسوي لكرة اليد ينسحب من “الكان”!

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة اليد، انسحاب المنتخب الوطني النسوي، من المشاركة في الطبعة الـ24 لكأس أمم إفريقيا 2021.

ونشر الإتحاد الإفريقي لكرة اليد، عبر صفحته الرسمية على “فايس بوك”، خبر انسحاب المنتخب النسوي الجزائري من هذه المنافسة.

وجاء هذا القرار من مسؤولي كرة اليد الجزائرية، بالنظر لنقص المنافسة الذي تعاني منه العناصر الوطنية، بسبب توقف المنافسة لسنتين، وعدم اجراء المنتخب الوطني، التحضيرات اللازمة لهذا الموعد القاري.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، قد وضعت المنتخب الوطني في مجموعة تضم كل من منتخب أنغولا حامل اللقب، بالإضافة لمنتخبي الكونغو، والرأس الأخضر.

يذكر أن الطبعة الـ24 من كأس أم إفريقيا لكرة اليد النسوية، ستجرى في الفترة ما بين 8 إلى 18 جوان الجاري بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.