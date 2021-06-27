المنتخب الوطني النسوي يدخل في تربص تحضيري

برمجت مدربة المنتخب الوطني النسوي راضيا فرتول، تربص تحضيري جديد، للاعبات الخضر، تحسبا للاستحقاقات الهامة المقبلة.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن توجيه راضيا فرتول الدعوة لـ32 لاعبة من أجل المشاركة في هذا التربص.

ويأتي هذا تحضيرا للاستحقاقات الهام التي تنتظر لاعبات الخضر، على غرار كأس العرب للمنتخبات، البطولة العربية، وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وستباشر لاعبات الخضر، تربصهم هذا المقرر بالعاصمة، في 28 جوان الجاري، على أن يختتم في 8 جويلية المقبل.

وضمت قائمة اللاعبات المعنيات بهذا التربص كل من: