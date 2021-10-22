المنتخب الوطني النسوي يشد الرحال إلى السودان
بقلم كريم.تيغرمت
غادرت بعثة المنتخب الوطني النسوي، ظهر اليوم الجمعة، مطار “هواري بومدين”، باتجاه الخرطوم، تحسبا لمواجهة المنتخب السوداني.
وستواجه لاعبات المنتخب الوطني، نظيراتهن من المنتخب السوداني، يوم الثلاثاء المقبل، لحساب لقاء العودة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.
ويسعى المنتخب الوطني من تنقله إلى السودان، لتأكيد نتيجة مباراة الذهاب التي لعبت بالجزائر، والتي انتهت بنتيجة عريضة (14-0).
المنتخب الوطني النسوي يطير نحو الخرطوم لمواجهة السودان🇩🇿🆚🇸🇩 لحساب مباراة الاياب
كل التوفيق لمحاربات الصحراء
𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐚𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐨𝐮𝐫 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐟𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐒𝐮𝐝𝐚𝐧 🇸🇩
𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐥𝐮𝐜𝐤 𝐰𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫𝐬 💪 #TeamDZ 🇩🇿 pic.twitter.com/akicomzH0V
— FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) October 22, 2021
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