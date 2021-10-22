المنتخب الوطني النسوي يشد الرحال إلى السودان

غادرت بعثة المنتخب الوطني النسوي، ظهر اليوم الجمعة، مطار “هواري بومدين”، باتجاه الخرطوم، تحسبا لمواجهة المنتخب السوداني.

وستواجه لاعبات المنتخب الوطني، نظيراتهن من المنتخب السوداني، يوم الثلاثاء المقبل، لحساب لقاء العودة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويسعى المنتخب الوطني من تنقله إلى السودان، لتأكيد نتيجة مباراة الذهاب التي لعبت بالجزائر، والتي انتهت بنتيجة عريضة (14-0).

طالع أيضا