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الرياضة

المنتخب الوطني النسوي يفوز وديا أمام بوركينافاسو

بقلم عزيز طالبي
المنتخب الوطني النسوي يفوز وديا أمام بوركينافاسو
المنتخب الوطني
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تمكن المنتخب الوطني الجزائري، وديا أمام منتخب بوركينافاسو بثلاثية نظيفة بثلاثية نظيفة على ملعب نيلسون مانديلا في المباراة الودية الثانية.

كما سجلت ثلاثية الفريق الوطني كل من لينة بن ساهة الهدف الأولى في الدقيقة 12، ثم هدفي دافير في الدقيقة 58 و جيلاتي في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني.

وحققت سيدات الجزائر النتيجة بثلاثية رغم الفرص الكبيرة، التي جسدوها على مستوى المستطيل الأخضر، كما اكتفوا بتلك النتيجة ليختموا مواعيد الفيفا بطريقة مقنعة.

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