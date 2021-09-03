المنتخب الوطني النسوي ينافس تونس على تأشيرة نهائي كأس العرب

يواجه المنتخب الوطني النسوي، سهرة اليوم الجمعة، نظيره التونسي، في إطار الدور النصف النهائي بطولة كأس العرب للمنتخبات النسوية.

وتسعى لاعبات المنتخب الوطني، للفوز على المنتخب التونسي، من أجل اقتطاع تأشيرة المرور إلى الدور النهائي من هذه البطولة.

وسيشهد هذا الداربي المغاربي ندية كبيرة بين المنتخبين، بالنظر للقوة التي أثبتها كل من المنتخب الجزائري، ونظيره التونسي في الأدوار السابقة.

يذكر أن سيدات الجزائر، بلغن هذا الدور بعد فوزهن على كل من منتخبي الأردن (3-1)، و فلسطين (4-1).