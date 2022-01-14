المنتخب الوطني بتعداد مكتمل.. هكذا بدأ جمال بلماضي حركة التغيير لمواجهة غينيا

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وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه يتحمل مسؤولية تعثر المنتخب المسجل أمام منتخب سيراليون في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

كما تحدث جمال بلماضي عن عثرة المنتخب أما سيراليون خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد نهاية المباراة قائلا:

“في الشوط الثاني المنتخب حاول التسجيل بشتى الطرق، حيث أشركنا بن دبكة فقط في الوسط، مع وضع بن رحمة بولاية، محرز، بونجاح، وبلايلي في الهجوم، كنا نرغب في تحقيق الفوز إلا أننا لم نتمكن من ذلك.

علينا أن نتحمل المسؤولية، وأنا الأول أتحمل المسؤولية أمام سيراليون، علينا أن نتدارك بسرعة ونحضر المباراة الثانية أمام غينيا الإستوائية، وسندرس طريقة لعب منافسنا في مباراة الغد أمام كوت ديفوار”.

كما أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه سينفض الغبار عن المنتخب في غرف حفظ الملابس، بعد التعثر أمام سيراليون، في إفتتاح “الكان”.

وقال الرجل الأول في الخضر ، خلال ندوته الصحفية منذ قليل :”كل الأمور التي لاحظتها سأقولها بشكل مباشر للاعبين”.

وأضاف :”سيكون علينا معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها أمام سيراليون”.

ورفض أفضل مدرب في إفريقيا 2019، أن ينتقد عناصره على المباشر، ولكنه توعد بوضع النقاط على الحروف معهم وجها لوجه.

وكشف مدافع المنتخب الوطني رامي بن سبعيني عن أسباب التعثر أمام منتخب سيراليون في الجولة الأولى من كأس امم افريقيا.

وابدى بن سبعيني تفاجأه الكبير للمستويات التي قدمها حارس سيراليون كامارا الذي اختير رجل المقابلة.

وقال بن سبعيني في هذا الشأن في ردّه على سؤال الاعلام في المنطقة المختلطة “واش ما مشات.. حارس سيراليون مشى بزاف.. المقابلة كانت صعبة والحرارة وحتى الأرضية لم تساعدنا كثيرا”.

وعن الحلول المقبلة “سنعمل جيّدا على إيجاد الحلول خلال المباراة المقبلة، الوقت لا يزال في صالحنا”.