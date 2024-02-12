المنتخب الوطني بطلا للدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو

توّج المنتخب الوطني للجيدو أكابر (ذكور واناث)، بلقب الدورة الافريقية المفتوحة بتونس 2024، بعد حصده لمجموع 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات،2 فضية، 7 برونزيات.

وحصد الذهب كل من ليلي محمد المهدي (اكثر من 100 كلغ). لعمري رضا (اقل من 100 كلغ) وعيساهين فائزة (اقل من 52 كلغ).

فيما عادت الميداليات الفضية لأحمد رباحي (اقل من 81 كلغ) وكابري اسامة (اقل من 90 كلغ).

أما التتويج بالبرونز، فكان من نصيب كل من يعقوبي بلال (اقل من 60 كلغ). قدور حورية (اقل من 48 كلغ)، وائل الزين (اقل من 73 كلغ). دارول لقمان (اقل من 90 كلغ)، يويمونت اسلام (اقل من 100 كلغ). شعلال لويزة (اقل من 75 كلغ)، حاشد انور عبد القادر (اكثر من 100 كلغ).

وتقدم المنتخب الوطني، على نظيره التونسي الذي حل ثانيا بمجموع 13 ميدالية (3 ذهبيات، 1 فضية، 9 برونزيات) ثم المنتخب الأمريكي في المركز الثالث بمجموع ثلاث ميداليات (2 ذهبية، 1 فضية).