المنتخب الوطني سيخوض مواجهة الطوغو بالبذلة الخضراء

سيدخل المنتخب الوطني، مباراته المقبلة أمام منتخب الطوغو، المقررة يوم غد الإثنين، ضمن تصفيات كأس كأس أمم إفريقيا 2025، بالبدلة الخضراء.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تقرر خلال الإجتماع التقني الخاص، المنعقد اليوم الأحد بمقر الاتحاد الطوغولي لكرة القدم، تقرر دخول المنتخب الوطني، مباراته امام الطوغو، بالبدلة الخضراء.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه تقرّر خلال ذات الاجتماع التقني، خوض المنتخب الطوغولي، مباراته أمام الخضر، ببدلة بيضاء

يذكر أن المنتخب الوطني، فاز على منتخب الطوغو، في لقاء الذهاب الذي لعب بعنابة، بنتيجة (5-1)، قبل تنقله لخوض لقاء العودة بالعاصمة الطوغولية لومي، يوم غد الإثنين، على الساعة الخامسة مساء.