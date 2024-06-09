المنتخب الوطني سيواجه أوغندا بالبدلة البيضاء

سيدخل المنتخب الوطني، مباراته المقبلة أمام منتخب أوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والمقررة يوم غد الإثنين، بالبدلة البيضاء.

وكشف الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه وخلال الإجتماع التقني الخاص بهذه المبارة، تقرر دخول المنتخب الوطني، بالبدلة البيضاء.

كما تقرر خلال ذات الإجتماع التقني، خوض المنتخب الأوغندي، مباراته أمام الخضر، بقميص أصفر، وتبان أسود.

من جهة أخرى، أشارة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن إدارة هذه المباراة، ستكون من طرف طاقم تحكيم من البنين، يقودهم الحكم أديسا ليغالي، بمساعدة كل من نرسيس كوتون، وتديكنون هونتونو، بالإضافة تانيسلاس أهملانتو كحكم رابع.