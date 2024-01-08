المنتخب الوطني سيواجه منتخب بورندي بالبدلة الخضراء

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، الأمور التقنية التي تم الاتفاق عليها بخصوص المبارة التحضيرية للمنتخب الوطني، في مواجهة بورندي.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، سيدخل المنتخب الوطني هذه المباراة بالبدلة الخضراء، فيما يرتدي منتخب بورندي بدلة حمراء.

كما تم الاتفاق على اجراء ستة تغييرات كاملة خلال مجريات هذه المباراة التحيرية، على ان تتم على ثلاثة مراحل كحد أقصى، دون احتساب فترة ما بين الشوطين.

يذكر أن هذه المواجهة التحضيرية، تدخل ضمن استعدادات المنتخب الوطني، لنهائيات أمم إفريقيا 2023، المقرر انطلاقها يوم 13 جانفي الجاري بكوت ديفوار.