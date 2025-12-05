المنتخب الوطني على موعد اليوم للتعرف على منافسيه في كأس العالم 2026

سيكون المنتخب الوطني لكرة القدم، على موعد أمسية اليوم الجمعة، للتعرف على منافسيه في نهائيات كأس العالم 2026.

ستجرى قرعة نهائيات كأس العالم “فيفا 2026″، اليوم الجمعة، انطلاقا من الساعة السادسة مساء، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويتواجد رئيس “الفاف” وليد صادي، والناخب فلاديمير بيتكوفتيس، بأمريكا، لحضور حفل سحب قرعة كأس العالم.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيكون في التصنيف الثالث، خلال سحب هذه القرعة الخاصة بكأس العالم 2026، التي ستلعب بكل من أمريكا، كندا، والمكسيك.