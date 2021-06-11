المنتخب الوطني في آخر إختبار ودي قبل تصفيات مونديال 2022

الرياضة
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المنتخب الوطني في آخر إختبار ودي قبل تصفيات مونديال 2022
بقلم يونس رزيق

سيكون المنتخب الوطني الجزائري سهرة اليوم الجمعة في آخر إختبار ودي عندما يواجه المنتخب التونسي بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة والنصف والذي سيدخل ضمن تحضيرات الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022.

وكان المنتخب الوطني قد فاز في اللقاءين الوديين الأخيرين يومي الخميس والأحد بالبليدة أمام موريتانيا (4-1) ومالي (1-0) على التوالي. وتمكن بذلك المنتخب الوطني من معادلة الرقم القياسي الافريقي للمقابلات بدون انهزام الذي كان بحوزة المنتخب الايفواري ب26 مقابلة منذ 2013.

وينتظر من المنتخب الجزائري تفادي الهزيمة أمام مضيفه التونسي في مباراتهما الودية ، ليصل إلى المباراة رقم 27 تواليا التي لا يتعرض فيها لأي خسارة، ويصبح بذلك أكثر منتخبات قارة إفريقيا تحقيقا لسلسلة “اللا هزيمة”، علما بأن منتخب ثعالب الصحراء، يتقاسم حاليا هذا الرقم القياسي مع منتخب كوت ديفوار، الذي سبق له خوض 26 مباراة متتالية دون أن يتكبد أي خسارة.


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