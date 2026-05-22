المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة على موعد مع وديتين أمام السعودية

يواصل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 16 سنة تحضيراته للمواعيد والاستحقاقات المقبلة، من خلال برمجة مواجهتين وديتين أمام منتخب المملكة العربية السعودية، وذلك بمدينة الدمام خلال شهر جوان المقبل.

وسيخوض أشبال “الخضر” أول مباراة ودية أمام المنتخب السعودي يوم 6 جوان 2026، على أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين في لقاء ثانٍ مبرمج يوم 9 جوان 2026، في إطار برنامج إعداد يهدف إلى رفع جاهزية العناصر الوطنية ومنحها فرصة أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرة الدولية.

وتندرج هذه المباريات الودية ضمن استراتيجية الطاقم الفني للمنتخب الوطني، الساعي إلى الوقوف على الإمكانات الفنية والبدنية للاعبين، مع العمل على تعزيز الانسجام داخل المجموعة، تحسبًا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ويُعوّل الجهاز الفني على مثل هذه المواعيد الودية لتطوير أداء المواهب الشابة، خاصة وأن الفئات السنية تُعد قاعدة أساسية لبناء منتخب قوي في المستقبل، ما يجعل هذه التربصات والمواجهات محطة مهمة في مسار تكوين الجيل القادم من كرة القدم الجزائرية.