المنتخب الوطني لأقل من 16 عاما ينهي دورة ألبانيا في المركز الثاني

الرياضة
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المنتخب الوطني لأقل من 16 عاما ينهي دورة ألبانيا في المركز الثاني
بقلم كريم.تيغرمت

إحتل المنتخب الوطني لأقل من 16 عاما، المركز الثاني، في دورة ألبانيا الدولية، التي جرت في شهر فيفري المنصرم بمشاركة عدة منتخبات عالمية.

وتمكن أشبال المدرب محمد لاسات، من احراز هذا المركز، بعد فوزهم في المباراة الأخيرة، على البلد المضيف بضربات الترجيح بـ5-6.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 16 عاما، قد انهزم في مباراته الأولى في هذه الدورة أمام منتخب جورجيا، الذي توج بلقب هذه الدورة.

وتمكن بعدها شبان الخضر، من التدراك في مباراتهم الثانية، بتحقيق الفوز أمام لتوانيا، قبل أن يختتمو مشوارهم في هذه الدورة، بفوز أخير أمام ألبانيا.


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