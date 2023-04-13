المنتخب الوطني لأقل من 17سنة يواجه بوركينافاسو السبت القادم

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة سيواجه منتخب بوركينافاسو يوم السبت القادم.

وقالت الفاف، في بيان لها، أن أشبال المدرب رزقي رمان أن المباراة ستجري بإحدى الملاعب التابعة للمركز التقني لسيدي موسى.

كما أكّد، أن زملاء ين يدر سيلعبون مباراة ثانية ودية أمام منتخب إفريقي يوم الثلاثاء في ختام التحضيرات قبل الدخول في عطلة التي تتصادف مع مناسبة العيد.

يذكر، ان كتيبة المدرب رزقي رمان عادت إلى التحضيرات أمس، حسب بيان الفاف، استعدادا للمباريات المقبلة بمعنويات مرتفعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption