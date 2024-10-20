المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.. الشروع في تربص تحضيري استعدادا لدورة “لوناف”

يشرع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في التربص التحضيري بالمركز التقني بسيدي موسى في العاصمة خلال فترة 2 إلى 29 أكتوبر.

و ذلك استعدادا لدورة لوناف المؤهلة إلى بطولة كأس أمم افريقيا المقررة من 9 إلى 24 نوفمبر القادمين.

وكشف الإتحاد الجزائري عبر الموقع الرسمي له، اليوم الأحد، عن استعداد أشبال الخضر لتنشيط ثلاث مباريات أمام فرق من فئة أقل من 19 سنة بالمركز التقني بسيدي موسى، بهدف رفع الجاهزية.

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