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الرياضة

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس العرب

بقلم عزيز طالبي
المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس العرب
المنتخب الوطني
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تمكن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة من حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب منتخب تونس. في منافسة كأس العرب.

وتأهل المنتخب الوطني، اليوم الخميس، مباشرة إلى ذات الدور بعد الفوز بضربات الترجيح في المسابقة التي تحتضنها الجزائر المتألقة بمنتخبها على الصعيد العربي.

و انتهت المباراة بتعادل إيجابي بهدف في كل شبكة بين المنتخبين اللذين قدما ما عليهما طيلة فترة المواجهة. قبل أن يحسم زملاء بن ايدير التأهل.

رابط دائم : https://nhar.tv/Mo2Ct
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