المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتعادل أمام المغرب في دورة لوناف

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة تعادل مثير أمام منتخب المغرب بهدف في كل شبكة في المباراة التي جرت بملعب سالم مبروكي.

ولعب المدرب عزيز الحسين أخر أوراقه بالاعتماد عل اللاعب ايزم في أخر أطوار الشوط الثاني، لينقذ ما يمكن انقاذه،وهو ما حققه بفضل قائد الكتيبة الوطنية ميخالفية أدم.

وسجل الهدف الوحيد من الجانب المغربي اللاعب بلال وزاري في الدقيقة 70 من عمر المواجهة، التي عرفت حدوث إصابة كثيرة من الجانب الجزائري، و أكثرها التشنجات العضلية.