المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتعرّف على منافسه في كأس العرب

تعرف المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على منافسه في الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب. التي تجري بالجزائر.

وسيواجه زملاء عبد الحق بن ايدير منتخب السعودية الذي فاز برباعية مقابل واحد على منتخب العراق في اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة.

كما حضر مباراة، اليوم الجمعة، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ارزقي رمان. الذي عاين اللاعبين جيّدا، قصد أخذ فكرة على نقاط قوة و ضعف المنافس.

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