المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يجري أخر حصة تدريبية قبل اللقاء المصيري

أجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أخر حصة تدريبيه له قبل مواجهة الكونغو غدا بملعب نيلسون مانديلا.

ويسعى المدرب ارزقي رمان ولاعبيه لتحقيق الفوز لا غير والتأهل إلى الدور المقبل رفقة بعض الحسابات.

كما عرفت التدريبات التي جرت مركز سيدي موسى تواجد كل اللاعبين، قبل المواجهة المصيرية.

وكان المدرب ارزقي رمان قد اشتغل كثيرا على الجانب النفسي مع لاعبيه بعد الخسارة القاسية التي منيت بها كتيبته أمام منتخب السنغال.

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