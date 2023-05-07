المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يحل غدا بقسنطينة

سيكون المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على موعد مع التنقل إلى مدينة قسنطينة غدا استعدادا لمواجهة المغرب.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن السفرية إلى مدينة الجسور المعلّقة سيقودها المدرب ارزقي رمان استعدادا للقمة الكروية في كان أقل من 17 سنة.

وكان المنتخب الوطني قد نشّط مباراة ودية أمام فريق رائد القبة لأقل من 21 سنة.

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