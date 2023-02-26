المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يختتم التحضيرات قبل مواجهة فياريال

اختتم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بقيادة ارزقي رمان التحضيرات والاستعدادات بملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

كما كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، في بيان لها عبر الموقع الرسمي. أن ارزقي رمان ولاعبيه أجروا أخر حصة تدريبية قبل مواجهة أكاديمية فياريال الكندية.

وقالت أن المدافع بن ايدير و رفقائه سيواجهون غدا أكاديمية فياريال الكندية بالملحق التابع لملعب نيلسون مانديلا، كمحطة استعدادية لكأس إفريقيا التي ستحتضنها الجزائر.

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