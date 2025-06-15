المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يختتم تحضيراته قبل مواجهة تونس

اختتم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحضيراته للمباراة الودية التي تجمع بمنتخب تونس لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدورة الودية التي تحتضنها الجزائر.

وتجري الدورة الودية في الفترة من 9 إلى 16 جوان الجاري.

وقالت “الفاف” اليوم الأحد، أن الحصة التدريبية جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بمشاركة أغلب اللاعبين.

وركز المدرب أمين غيموز خلال الحصة التدريبية على الجانب التكيتيكي من أحل ضبط أخر التفاصيل قبل المباراة.

وسيواجه أشبال الخضر منتخب تونس غدا بداية من الـ 20:00 سا بملعب مصطفى تشاكر، حيث يكفيهم التعادل للتتويج بلقب الدورة.