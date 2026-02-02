المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يشرع في تربص تحضيري بسيدي موسى

شرع المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، اليوم، في أولى محطات تحضيراته، من خلال تربص إعدادي بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

حيث خاض اللاعبون الحصة التدريبية الأولى في أجواء إيجابية تحت إشراف الطاقم الفني.

ويأتي هذا التربص، الذي يمتد من 1 إلى 7 فيفري الجاري، في إطار البرنامج التحضيري الذي سطره المدرب الوطني أمين غيموز، تحسبًا للاستحقاقات المقبلة، ويهدف الطاقم الفني إلى الوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتعزيز الانسجام داخل المجموعة.

وكان المدرب أمين غيموز قد أعلن، أمس، عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذا التربص، والتي تضم عناصر تنشط في مختلف الأندية الوطنية.

ومن المنتظر أن تتخلل هذا التربص حصص تدريبية يومية، يجري خلالها تقييم شامل لأداء اللاعبين، قصد اختيار العناصر الأكثر جاهزية تحسبًا للمواعيد الرسمية القادمة.