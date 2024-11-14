المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهزم أمام الفراعنة

تعرض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى خسارة جديدة، أمام منتخب مصر. في المباراة الت جرت اليوم الخميس، عن الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2025.

وانهزم أشبال المدرب عزيز لحوسين بثنائية مقابل هدف واحد، بملعب “الأب جيغو” بالدار البيضاء المغربية.

وسجل الهدف الوحيد من الجانب الجزائري، اللاعب شرفاوي في الدقيقة الـ45 من المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وكان أشبال المدرب لحوسين قد انهزموا في بداية مشوارهم في المنافسة ذاتها أمام منتخب تونس. ليؤكدوا بعدهم عن مستوى المنافسة في الوقت الراهن، في انتظار رد الفعل في المباراة القادمة.

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