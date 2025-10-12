المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهزم أمام كوت ديفوار ودياً

انهزم المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة أمام نظيره الإيفواري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية جمعت بينهما ضمن تربص تحضيري في إطار استعدادات “الخضر” للاستحقاقات القادمة.

ورغم الخسارة، قدّم أشبال المدرب الوطني غيموز أمين، أداءً مشرفاً أظهر من خلاله اللاعبون حماساً كبيراً ورغبة في تطوير مستواهم. خاصة وأن المباراة سمحت للطاقم الفني بالوقوف على جاهزية العناصر الشابة.

ويواصل المنتخب برنامجه التحضيري بمباريات ودية أخرى، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل المنافسات الرسمية المقبلة.