المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول متقدما أمام مصر

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الشوط الأول متفوقا بهدف نظيف أمام منتخب مصر في المباراة التي تجري بملعب الأب “جيغو” بالدار البيضاء المغربية ضمن الجولة الثانية من دور اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لنفس الفئة بالمغرب.

وسجل الهدف الوحيد في الشوط الأول، اللاعب شرفاوي في الدقيقة 45 من عمر المباراة، عن طريق ضربة جزاء.

ويسعى المدرب عزيز الحوسين الحفاظ على النتيجة و إنهاء المباراة بأول فوز في دور لوناف، بعد الخسارة القاسية في بداية المشوار أمام نسور قرطاج.

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