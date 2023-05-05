المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول بالتعادل أمام الكونغو

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الشوط الأول بالتعادل سلبا أمام الكونغو في مباراة وقوية بين الطرفين بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعرف الشوط الأول ندية كبيرة بين الطرفين اللذان يبحثان عن التأهل إلى الدور لمقبل خاصة من الجانب الجزائري الذي لعب بحماس كبير.

كما قدّم الخصم الكونغولي شوط أول قوي ما سيشكّل صعوبات جمّة للمدرب ارزقي رمان ولاعبيه.

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