المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهي تربصه التحضيري

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اليوم الأربعاء، تربصه التحضيري الذي دام أربعة أيام.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فإن أشبال الخضر خاضوا حصة تدريبية صباح اليوم، بملعب مصطفى تشاكر. بعد أن لعبوا أمس الثلاثاء مباراة تطبيقية.

كما أوضح بيان “الفاف” أن تعداد المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة سيدخل تربصا تحضيريا خلال الأيام القليلة القادمة. في إطار تحضيراتهم لدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف”. المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في الفترة الممتدة بين 9 و24 نوفمبر المقبل.