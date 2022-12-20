المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواجه شباب بلوزداد وديا

سيكون المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على موعد مع مواجهة فريق شباب بلوزداد لأقل من 21 سنة وديا اليوم الثلاثاء.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم، أنّ أشبال أرزقي رمان سيواجهون “السياربي” من اجل اختبار قوتهم وجاهزيتهم للمنافسات المقبلة.

كما أكّدت عن خضوع لاعبي المنتخب الوطني، صبيحة اليوم، إلى ورشة عمل و تدريبات بدنية تحت إشراف المعدّ البدني حسن النوقي.

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