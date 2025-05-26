المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يباشر تربصه بوهران

باشر تعداد المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أمس الأحد، تربصه الجاري بالقرية المتوسطية بوهران.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، أجرى تعداد شبان الخضر، أمس الأحد، أول حصة تدريبية لهم بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي”.

وكان مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاماً، أمين غيموز، قد وجّه الدعوة لـ26 لاعبا للمشاركة في هذا التربص.

يذكر أن تربص المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، الجاري بوهران، سيدوم إلى غاية 30 ماي الجاري.